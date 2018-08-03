Власти Новосибирска решили снести летнюю веранду у здания ФСБ

Мэрия Новосибирска опубликовала список незаконных временных объектов, которые должны быть снесены, — среди киосков и павильонов на городских окраинах оказалась летняя веранда дорогого бара на улице Коммунистической напротив здания управления ФСБ по Новосибирской области.







В заведении говорят, что получили разрешение мэрии на сооружение веранды





Решение «комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории Новосибирска» принято 1 августа и опубликовано на официальном сайте мэрии. В список вошли больше 20 сооружений по 18 адресам. Большая часть несогласованных с городскими властями строений представляют собой небольшие торговые павильоны, гаражи, пристройки и даже один ящик для мусора.







Большинство построек, которые в документе названы незаконными, расположены на окраинах города. Самое заметное сооружение в центре — летняя веранда бара «Нобель» на Коммунистической, 52, состоящая из четырёх шатров.







Бар расположен на Коммунистической напротив управления ФСБ РФ по Новосибирской области (фото сделано с крыльца у входа в ведомство)





Арт-директор и один из соучредителей бара «Нобель» Вероника Лондон утверждает, что у заведения «есть разрешение, выданное мэрией, на установку летней веранды».







«Земля, на который мы расположили летник, также не "захвачена самовольно", мы платим за неё аренду. Земельный департамент начал попытки закрыть веранду ещё месяц назад, в ответ мы запросили документы, на основании которых отзывают разрешение, — пока ждём», — говорит Лондон.







Публикация от Nobel Bar (@nobelbar) 1 Июл 2018 в 4:09 PDT





Накануне в Новосибирске разгорелся громкий скандал со сносом более заметного здания — кинотеатра «Металлист» в Ленинском районе. Областные власти решили спасти его от сноса, но случилось это уже после того, как этот памятник конструктивизма начали ломать.