Охотникам разрешили подстрелить каждого четвёртого соболя в окрестностях Новосибирска
Власти Новосибирской области разрешили охотникам застрелить три сотни лосей и больше двух тысяч косуль за год.
Об этом говорится в постановлении врио губернатора Новосибирской области «Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов» от 31 июля.
Согласно этому документу, с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019-го новосибирским охотникам можно убить 373 лося, то есть 3,1% от общей численности этих животных. В том числе под отстрел попадёт 41 лосёнок в возрасте до года. Больше всего квот выдано на отстрел сибирских косуль — 2862. Таким образом, новосибирцы убьют 5,1% от общего числа косуль, обитающих в Новосибирской области, в том числе 1120 животных младше одного года.
Кроме того, охотникам разрешили отстрелить 848 соболей (29,3% от общего числа особей) и три рыси (2,7%).
«Утвердить <…> лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения», — говорится в постановлении.
Ранее сибиряк, незаконно убивший лося на Новосибирском водохранилище, получил наказание — суд приговорил его к 250 часам обязательных работ.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова