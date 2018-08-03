Трамвай с пассажирами попал в аварию на Волховской
Днём 3 августа на перекрёстке улиц Волховской и 9-й Гвардейской Дивизии в Ленинском районе Новосибирска столкнулись легковой автомобиль и трамвай
Авария произошла около 14:00 недалеко от остановки «Волховская».
«На пересечении Волховской и 9-й Гвардейской Дивизии легковушка не уступила дорогу трамваю. Пассажиров высадили, а по улице Полтавской собралась пробка», — описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. По данным сайта ЦУГАЭТ, сейчас трамваи едут в объезд места аварии по улице Связистов.
Сегодня утром на улице Большевистской случилось другое крупное ДТП: водитель автомобиля BMW не справился с управлением и влетел в киоск на остановке «Мелькомбинат». Теперь владельцы киоска намерены подать в суд на водителя иномарки.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс» (1, 2), скриншот maps.nskgortrans.ru (3)