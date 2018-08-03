Трамвай с пассажирами попал в аварию на Волховской

Авария случилась на перекрёстке
Авария случилась на перекрёстке

Днём 3 августа на перекрёстке улиц Волховской и 9-й Гвардейской Дивизии в Ленинском районе Новосибирска столкнулись легковой автомобиль и трамвай № 15, ехавший по маршруту с пассажирами.


Авария произошла около 14:00 недалеко от остановки «Волховская».


«На пересечении Волховской и 9-й Гвардейской Дивизии легковушка не уступила дорогу трамваю. Пассажиров высадили, а по улице Полтавской собралась пробка», — описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».


Легковой автомобиль получил значительные повреждения
Легковой автомобиль получил значительные повреждения


По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. По данным сайта ЦУГАЭТ, сейчас трамваи едут в объезд места аварии по улице Связистов.


Трамваи едут в объезд аварии
Трамваи едут в объезд аварии


Сегодня утром на улице Большевистской случилось другое крупное ДТП: водитель автомобиля BMW не справился с управлением и влетел в киоск на остановке «Мелькомбинат». Теперь владельцы киоска намерены подать в суд на водителя иномарки. 

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