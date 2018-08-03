К авиашоу готовы: над Новосибирском пролетели истребители Су-35

Су-35 будет участвовать в воскресном авиашоу

Днём 3 августа над Новосибирском пролетели многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35.





Один из самолётов заметили в центре города, когда он летел со стороны аэродрома Мочище в сторону аэропорта Толмачёво.





5 августа истребители Су-35 можно будет увидеть на авиашоу в Мочище.





На сайте аэродрома отмечается, что праздник начнётся в 9:00:





с 09–00 до 10–00 — пролёт воздушных шаров;





с 10–00 до 10–20 — выступление авиамоделистов;





с 10–20 до 10–40 — полёты мотодельтапланов, мотопарапланеристов;





с 10–40 до 11–00 — торжественное открытие праздника, приветствия первых лиц, почётных гостей;





с 11–00 до 14–00 — авиационное шоу;





с 11–00 до 14–30 — праздничная концертная программа с участием симфонического оркестра и других музыкальных коллективов;





с 14–00 до 14–30 — розыгрыши призов от организаторов и партнёров праздника.





НГС уже подробно писал, как лучше добраться до аэродрома.







Сегодня синоптики дали прогноз на предстоящие выходные — в воскресенье может быть дождливо, не исключены грозы.