К авиашоу готовы: над Новосибирском пролетели истребители Су-35
Днём 3 августа над Новосибирском пролетели многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35.
Один из самолётов заметили в центре города, когда он летел со стороны аэродрома Мочище в сторону аэропорта Толмачёво.
5 августа истребители Су-35 можно будет увидеть на авиашоу в Мочище.
На сайте аэродрома отмечается, что праздник начнётся в 9:00:
с 09–00 до 10–00 — пролёт воздушных шаров;
с 10–00 до 10–20 — выступление авиамоделистов;
с 10–20 до 10–40 — полёты мотодельтапланов, мотопарапланеристов;
с 10–40 до 11–00 — торжественное открытие праздника, приветствия первых лиц, почётных гостей;
с 11–00 до 14–00 — авиационное шоу;
с 11–00 до 14–30 — праздничная концертная программа с участием симфонического оркестра и других музыкальных коллективов;
с 14–00 до 14–30 — розыгрыши призов от организаторов и партнёров праздника.
НГС уже подробно писал, как лучше добраться до аэродрома.
Сегодня синоптики дали прогноз на предстоящие выходные — в воскресенье может быть дождливо, не исключены грозы.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова