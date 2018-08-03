Все в лес: новосибирцам разрешат собирать клюкву и шишки

Собирать клюкву можно будет с 10 сентября — лучше всего за ней ехать в Венгеровский, Кыштовский, Северный и Убинский районы
Собирать клюкву можно будет с 10 сентября — лучше всего за ней ехать в Венгеровский, Кыштовский, Северный и Убинский районы

Власти Новосибирской области объявили о том, когда в регионе официально начнётся сезон ягод и кедровых орехов.


«В нынешнем году время заготовки этих лесных даров совпало с прошлогодним


с 20 августа можно начинать заготавливать ягоду брусники, с 25 августа — кедровые орехи и с 10 сентября — ягоду клюквы. 


Эти даты определены не случайно, как правило, учитываются погодные условия, время созревания плодов, территориальное расположение районов области», — сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.


В министерстве пояснили, что официальные сроки заготовки клюквы, брусники и кедровых орехов устанавливают для того, чтобы люди не нанесли урон природе. Ранний сбор несозревших ягод и шишек может сильно навредить растениям и сказаться на будущем урожае.


«Собирать эти дары природы можно практически во всех лесах. Под запретом только кедровые лесосеменные плантации», — рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии.


В ведомстве добавили, что с 1 августа государственные лесные инспекторы каждый день патрулируют леса. За нарушение сроков заготовки ягод и шишек нарушителям грозят штрафы. «За самовольные заготовку и сбор, уничтожение лесных ресурсов нарушители могут быть оштрафованы: от 500 до 1000 рублей — отдельные граждане; от 1000 до 2000 рублей — должностные лица; от 10 000 до 20 000 рублей — юридические лица. Также могут быть конфискованы орудия совершённого правонарушения и незаконно собранная продукция», — предупредили в министерстве.


Также в ведомстве уточнили, что в Новосибирской области клюкву обычно собирают в Венгеровском, Кыштовском, Северном и Убинском районах, а бруснику — в Куйбышевском, Сузунском и Усть-Таркском. За кедровыми орехами стоит поехать в Болотнинский, Искитимский, Колыванский, Кыштовский и Северный районы.


«Как считают специалисты, орехи в нынешнем году не уродились. Кедр хорошо плодоносит раз в пять лет. А вот предпосылки для богатого урожая в будущем году есть, говорят лесники. А по ягоды всё же можно и сходить: предположительно, урожай будет не ниже прошлых лет. Каких-либо ограничений для сбора дикоросов для граждан не существует. Но заготовки должны быть предназначены для личных нужд, а не с целью наживы», — подчеркнули в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

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