Авария с BMW на остановке «Мелькомбинат»: медики оказали помощь двум пострадавшим

В полиции сообщили, что водитель иномарки был трезвым
В полиции сообщили, что водитель иномарки был трезвым

Двое пострадавших в аварии на Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска выписаны из больницы — утром 3 августа водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в остановочный павильон «Мелькомбинат». 


ДТП произошло в 8:45. В результате аварии в больницу были доставлены мужчина, стоявший на остановке, и продавщица киоска, в который врезался автомобиль.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.


«Пострадавших доставили в больницу, осмотрели и отпустили. Неопасная категория травм. Помощь оказали и отпустили. <…> Несерьёзное ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства.


Ранее в полиции отметили, что водитель BMW был трезв, а в остановку он врезался из-за того, что не справился с управлением.


Владельцы киоска намерены подать в суд на водителя BMW
Владельцы киоска намерены подать в суд на водителя BMW


Сейчас владельцы киоска на остановке разбирают товар. «Все живы, все здоровы. Продавец уже здесь, с ним ничего такого. Мужчину с остановки только увозили, продавщица жива-здорова. <...> Киоск будем менять. Товар увозим сейчас. Будем судиться», — рассказал корреспонденту НГС владелец киоска Руслан. 


В прошлом году другой автомобиль врезался в автобусную остановку — тогда в ДТП пострадали два человека, и один из них погиб на месте.

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