Авария с BMW на остановке «Мелькомбинат»: медики оказали помощь двум пострадавшим
Двое пострадавших в аварии на Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска выписаны из больницы — утром 3 августа водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в остановочный павильон «Мелькомбинат».
ДТП произошло в 8:45. В результате аварии в больницу были доставлены мужчина, стоявший на остановке, и продавщица киоска, в который врезался автомобиль.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
«Пострадавших доставили в больницу, осмотрели и отпустили. Неопасная категория травм. Помощь оказали и отпустили. <…> Несерьёзное ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в полиции отметили, что водитель BMW был трезв, а в остановку он врезался из-за того, что не справился с управлением.
Сейчас владельцы киоска на остановке разбирают товар. «Все живы, все здоровы. Продавец уже здесь, с ним ничего такого. Мужчину с остановки только увозили, продавщица жива-здорова. <...> Киоск будем менять. Товар увозим сейчас. Будем судиться», — рассказал корреспонденту НГС владелец киоска Руслан.
В прошлом году другой автомобиль врезался в автобусную остановку — тогда в ДТП пострадали два человека, и один из них погиб на месте.
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Александр Сильченко, Елизавета Милованова
Фото Елизаветы Миловановой