Видео: молодые проводницы станцевали перед вокзалом Новосибирск-Главный

Пять десятков проводников исполнили танец на площади перед вокзалом Новосибирск-Главный — в акции, посвящённой Дню железнодорожника, приняли участие 11 городов.





Танец студенческих отрядов, посвящённый Дню железнодорожника





«Мероприятие приурочено к празднованию Дня железнодорожника, который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Вокзал Новосибирска станет одним из 11 вокзалов страны, принимающих участие в акции. Танцевальный флешмоб состоится в этот день в Москве (Казанский вокзал), Санкт-Петербурге (Московский вокзал), Адлере, Владивостоке, Екатеринбурге, Ижевске, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новороссийске и Челябинске», — рассказали в пресс-службе ЗСЖД.





В акции участвовали 50 человек





Танец исполнили бойцы студенческих отрядов. Кроме танцев участники акции пели песни под гитару и раздавали пассажирам воздушные шары.





Флешмоб в честь праздника одновременно прошёл в 11 городах





День железнодорожника в этом году будут праздновать 5 августа. Недавно в Алтайский край из Новосибирска угнали ретропоезд — после праздничных мероприятий его обещали вернуть обратно в Музей железнодорожной техники.







