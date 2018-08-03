Из тепла в холод: в Новосибирске на выходных резко поменяется погода

Завтра, 4 августа, воздух в Новосибирске прогреется до 26 градусов
Завтра, 4 августа, воздух в Новосибирске прогреется до 26 градусов

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — тёплая погода сменится холодной.


«Завтра в городе мы осадков не ожидаем, ветер будет южный, юго-западный 4–9 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Температура ночная 8–10 градусов, завтра днём — 24–26 градусов», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


На воскресенье синоптики ждут грозу и местами небольшой дождь — будет проходить холодный фронт. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северный 5–10 м/с. Температура ночью 13–15, днём — 20–22 градуса.


Уже в понедельник будет солнечная погода без осадков, ветер северо-западный с переходом на восточный 3–8 метров в секунду. Температура ночью составит 10–12 градусов, днём — 21–23 градуса.


«Неустойчивая погода: тепло — холодно практически через день. Будет до конца декады такая погода», — предупредила Марина Виноградова.


Она пояснила, что изменчивая погода связана с тем, что сейчас с Атлантики быстро смещаются открытые циклоны: с северо-запада на юго-восток.


Предлагаем посмотреть, где провести ближайшие выходные, в этом материале НГС. А следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.Погода.

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