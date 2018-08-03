Спасатели поехали доставать из колодца собаку, оказалось, что там сидит ещё и коза
Сегодня, 3 августа, новосибирских спасателей позвали достать из глубокой ямы провалившуюся собаку. Оказалось, что вместе с псом в яме сидит коза.
Спасатели МАСС отправились на улицу Лобачевского в Заельцовском районе около 7 часов утра, к ним обратилась хозяйка собаки.
«Территория частного землепользователя, по виду заброшенная, там никого не было, забор стоит, трава высокая. На территории находился заброшенный колодец, сухой», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.
Собака бегала утром по участку и провалилась в колодец. Её хозяйка вызвала спасателей. Оказалось, что там сидит не только собака, но и коза.
«Осмотрев узкий 3-метровый колодец, спасатели МАСС с помощью лестницы спустились вниз и при помощи альпснаряжения подняли животных из колодца», — говорится в сообщении МАСС.
Хозяйку козы нашли среди местных жителей, спасатели выяснили, что коза просидела в яме с вечера.
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Елена Громкова
Видео vk.com/mass54
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