БМВ влетел в остановку на Большевистской, а затем врезался в забор

Авария случилась на остановке «Мелькомбинат»

Утром 3 августа в Новосибирске автомобиль БМВ врезался в остановку на Большевистской.







«На большевичке авария страшная на БМВ парень влетел в остановку на полном ходу снёс её и врезался в бетонный забор 1 человек точно пострадал он лежал под остановкой потом встал в крови», — написал в редакцию НГС очевидец (орфография и пунктуация оригинала сохранены).





Другой очевидец также сообщает об одном несильно пострадавшем человеке.





«Это произошло за секунды, поворачиваю голову, машина на скорости влетает в остановку, и она разлетается, как спичечный коробок. Мужчину одного видела, что задело, за голову и ногу держался, ему помогли встать», — написала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» одна из свидетельниц.





Она уточнила, что водитель БМВ уходил от столкновения с другим автомобилем.





«Бумер летел прямо и уходя от столкновения ушел в остановку поцарапав только бампер, водила бумера выходец из стран ближнего зарубежья», — добавила она (орфография и пунктуация оригинала сохранены).





Подробности происшествия уточняются.





Авария произошла 8:45





В прошлом году другой автомобиль врезался в автобусную остановку — тогда в ДТП пострадали два человека, и один из них погиб на месте.







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