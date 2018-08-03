На Бердском шоссе собралась двухкилометровая пробка из-за ДТП

Утром 3 августа на Бердском шоссе столкнулись две иномарки — из-за аварии на автодороге растянулась длинная пробка.





Из-за аварии автомобили встали в длинную пробку





По информации очевидцев, авария случилась около 8:50 недалеко от остановки «Посёлок Кирова».





«Недавнее ДТП у поворота на Ботсад. И образовавшаяся в связи с ней пробка», — коротко описал ситуацию координатор группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» Сергей Болдырев.





Согласно сервису Яндекс.Пробки затор растянулся по Бердскому шоссе на 2 километра 890 метров. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 километров в час.





Скорость движения машин в потоке значительно снизилась





Пробка растянулась почти на три километра





На прошлой неделе НГС рассказывал о другой аварии, после которой образовалась пробка. Утром 29 июля на площади инженера Будагова на границе Центрального и Октябрьского районов Новосибирска столкнулись автомобиль Honda и большегруз Scania.

