На Бердском шоссе собралась двухкилометровая пробка из-за ДТП
Утром 3 августа на Бердском шоссе столкнулись две иномарки — из-за аварии на автодороге растянулась длинная пробка.
По информации очевидцев, авария случилась около 8:50 недалеко от остановки «Посёлок Кирова».
«Недавнее ДТП у поворота на Ботсад. И образовавшаяся в связи с ней пробка», — коротко описал ситуацию координатор группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» Сергей Болдырев.
Согласно сервису Яндекс.Пробки затор растянулся по Бердскому шоссе на 2 километра 890 метров. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 километров в час.
На прошлой неделе НГС рассказывал о другой аварии, после которой образовалась пробка. Утром 29 июля на площади инженера Будагова на границе Центрального и Октябрьского районов Новосибирска столкнулись автомобиль Honda и большегруз Scania.
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Александр Сильченко
Видео vk.com/autoberdsk
Фото vk.com/autoberdsk (1), фрагмент yandex.ru/maps (2)