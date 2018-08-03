Из горящей квартиры на 8-м этаже вынесли женщину без сознания
Накануне, 2 августа, пожарные спасли из горящей квартиры в Железнодорожном районе женщину, которая к приезду пожарных была без сознания.
Пожарные приехали в 16:17 на улицу 1905 года — пожар случился на 8-м этаже 9-этажного дома. Из окна шёл дым.
«В квартиру проникло звено газодымозащитной службы — они её обнаружили во время разведки. Её обнаружили без сознания, эвакуировали на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
В 16:34 пожарные ликвидировали открытое горение. В квартире огонь повредил одну комнату, вторая комната и кухня оказались закопчены. Причина пожара устанавливается.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото vk.com/club124648791, группа «ЧП Новосибирск»