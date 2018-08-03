Из горящей квартиры на 8-м этаже вынесли женщину без сознания

Пожар произошёл на улице 1905 года
Пожар произошёл на улице 1905 года


Накануне, 2 августа, пожарные спасли из горящей квартиры в Железнодорожном районе женщину, которая к приезду пожарных была без сознания.


Пожарные приехали в 16:17 на улицу 1905 года — пожар случился на 8-м этаже 9-этажного дома. Из окна шёл дым.


«В квартиру проникло звено газодымозащитной службы — они её обнаружили во время разведки. Её обнаружили без сознания, эвакуировали на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


В 16:34 пожарные ликвидировали открытое горение. В квартире огонь повредил одну комнату, вторая комната и кухня оказались закопчены. Причина пожара устанавливается.

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