Из горящей квартиры на 8-м этаже вынесли женщину без сознания

Пожар произошёл на улице 1905 года





Накануне, 2 августа, пожарные спасли из горящей квартиры в Железнодорожном районе женщину, которая к приезду пожарных была без сознания.







Пожарные приехали в 16:17 на улицу 1905 года — пожар случился на 8-м этаже 9-этажного дома. Из окна шёл дым.





«В квартиру проникло звено газодымозащитной службы — они её обнаружили во время разведки. Её обнаружили без сознания, эвакуировали на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





В 16:34 пожарные ликвидировали открытое горение. В квартире огонь повредил одну комнату, вторая комната и кухня оказались закопчены. Причина пожара устанавливается.