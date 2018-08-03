Команда из России обошла разведчиков Судана и Зимбабве на военных играх под Новосибирском

Российские разведчики лидируют на международных играх под Новосибирском
Российские разведчики лидируют на международных играх под Новосибирском

Под Новосибирском завершился третий этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2018» — по итогам прохождения комплекса «Тропа разведчика» лидируют военные из России.


«Тропу разведчика» участники соревнований начали проходить 1 августа — в тот день стартовали команды из Судана, Китая и Казахстана. Также на международный конкурс приехали военные из Узбекистана, Армении, Белоруссии и Зимбабве. Вместе с командой из России участники вчера, 2 августа, закончили прохождение «Тропы».


«Это один из самых сложных и зрелищных этапов международных соревнований, где военнослужащим необходимо продемонстрировать слаженность действий в максимально приближенным к боевым условиях. Полоса длиной более 700 метров включает свыше 20 препятствий — таких как ров с водой, разрушенные здания, заборы с колючей проволокой, участки зараженной местности и заминированная площадка», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.


На игры приехали участники из Судана, Китая и Казахстана, Узбекистана, Армении, Белоруссии и Зимбабве
На игры приехали участники из Судана, Китая и Казахстана, Узбекистана, Армении, Белоруссии и Зимбабве


Кроме того, участники отражали атаку условного противника, подрывали участок железной дороги и устанавливали связь с командованием после выполнения задачи.


Российские разведчики пришли к финишу за 34 минуты и 56 секунд, установив новый рекорд за всю историю проведения международных армейских игр. 


Второй результат на этапе «Тропа разведчика» показала команда из Узбекистана — 37 минут и 32 секунды.


Команды проходили «Тропу разведки» два дня
Команды проходили «Тропу разведки» два дня


Полоса длиной более 700 метров включает свыше 20 препятствий
Полоса длиной более 700 метров включает свыше 20 препятствий


«После трех этапов соревнований вторую строчку после российской команды занимают военнослужащие из Узбекистана, следом идут разведчики из Китая», — добавили в ЦВО.


Всего в конкурсе 5 этапов.

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