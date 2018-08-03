Команда из России обошла разведчиков Судана и Зимбабве на военных играх под Новосибирском
Под Новосибирском завершился третий этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2018» — по итогам прохождения комплекса «Тропа разведчика» лидируют военные из России.
«Тропу разведчика» участники соревнований начали проходить 1 августа — в тот день стартовали команды из Судана, Китая и Казахстана. Также на международный конкурс приехали военные из Узбекистана, Армении, Белоруссии и Зимбабве. Вместе с командой из России участники вчера, 2 августа, закончили прохождение «Тропы».
«Это один из самых сложных и зрелищных этапов международных соревнований, где военнослужащим необходимо продемонстрировать слаженность действий в максимально приближенным к боевым условиях. Полоса длиной более 700 метров включает свыше 20 препятствий — таких как ров с водой, разрушенные здания, заборы с колючей проволокой, участки зараженной местности и заминированная площадка», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Кроме того, участники отражали атаку условного противника, подрывали участок железной дороги и устанавливали связь с командованием после выполнения задачи.
Российские разведчики пришли к финишу за 34 минуты и 56 секунд, установив новый рекорд за всю историю проведения международных армейских игр.
Второй результат на этапе «Тропа разведчика» показала команда из Узбекистана — 37 минут и 32 секунды.
«После трех этапов соревнований вторую строчку после российской команды занимают военнослужащие из Узбекистана, следом идут разведчики из Китая», — добавили в ЦВО.
Всего в конкурсе 5 этапов.
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Елена Громкова
Фото structure.mil.ru