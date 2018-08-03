На Речном вокзале автомобиль загорелся после удара об отбойник, водителя спасли очевидцы

Ночью на улице Большевистской рядом с Октябрьским мостом произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль. По свидетельству очевидцев в социальных сетях, машина на большой скорости ехала со стороны центра, но водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в ограждение. В результате удара машина сразу загорелась. Водителя, получившего травму головы, удалось спасти из горящего автомобиля очевидцам происшествия. Позднее он был госпитализирован врачами скорой помощи. Других подробностей ДТП на момент публикации не было известно. Корреспондент НГС направил запросы в ГУ МЧС и ГУ МВД с просьбой прокомментировать происшествие.







После другого ДТП, случившегося вчера вечером, одного из участников также увёз автомобиль скорой помощи.

