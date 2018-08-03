Владелец «Сибирской генерирующей компании» вошёл в топ-5 самых состоятельных россиян
Владелец «СГК» Андрей Мельниченко вошёл в пятёрку самых богатых жителей России с состоянием 15,9 миллиарда долларов по данным Bloomberg Billionaires Index. Впереди Мельниченко на сегодняшний день Владимир Потанин (18,5 миллиарда), Леонид Михельсон (19,9 миллиарда), Владимир Лисин (20,3 миллиарда) и Алексей Мордашов (20,4 миллиарда долларов). В списке самых богатых людей планеты Андрей Мельниченко занимает по данным Bloomberg 68-е место.
«СГК» интегрировала в свой состав новосибирскую энергетическую компанию «Сибэко» в начале этого года, приобретя около 78% акций предприятия.
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Валерий Иванов
Фото из архива редакции НГС