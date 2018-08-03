Хоккей: «Сибирь» на выезде выиграла у минского «Динамо» первый контрольный матч

Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тэйлор

Хоккеисты «Сибири» провели первый контрольный предсезонный матч в Минске с местным «Динамо» и одержали победу со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). У «Сибири» голы забили Юлиус Юнттила и Александр Логинов. У белорусской команды отличился Артём Артёмов. Ворота сибиряков защищал Дэнни Тэйлор.

На днях хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с нападающим Игорем Левицким: почему это произошло НГС сообщал 1 августа.

