Хоккей: «Сибирь» на выезде выиграла у минского «Динамо» первый контрольный матч
Хоккеисты «Сибири» провели первый контрольный предсезонный матч в Минске с местным «Динамо» и одержали победу со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). У «Сибири» голы забили Юлиус Юнттила и Александр Логинов. У белорусской команды отличился Артём Артёмов. Ворота сибиряков защищал Дэнни Тэйлор.
На днях хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с нападающим Игорем Левицким: почему это произошло НГС сообщал 1 августа.
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Валерий Иванов
Фото hcsibir.ru