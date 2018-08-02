После ДТП на Балтийской мотоциклиста увезла скорая помощь

По словам очевидцев, автомобиль выезжал со двора

Вечером 2 августа произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля в Советском районе, на улице Балтийской.







«Очевидцы говорят, что автомобиль выезжал со двора, мотоциклист не успел остановиться и сначала совершил столкновение с автомобилем, а потом его откинуло в столб. Это пока предварительная информация, на месте работают экипажи ГИБДД и выясняют обстоятельства. Мотоциклиста забрала скорая, каково его состояние, пока тоже неизвестно», — рассказал корреспонденту НГС по телефону инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.







Мотоцикл после ДТП превратился в кучу железа





Сегодня днём новосибирские автоинспекторы объявили усиленную охоту на машины с тонировкой: экипажи ГИБДД ловили нарушителей на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе.

