Lexus объявил о продажах своего самого дешевого кроссовера в России

Lexus будет продавать в России новый кроссовер UX, самый маленький и доступный в линейке, сообщает издание Autonews.ru.









«Lexus начнет российские продажи своей самой доступной модели UX в конце 2018-го или в начале 2019 года», — уточнил изданию главный инженер проекта Чика Како. Lexus UX является самым компактным кроссовером марки, его длина составляет 4495 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1520 мм. Размер колесной базы — 2640 мм.



В моторную гамму вошли новый 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 170 лошадиных сил, а также гибридная установка мощностью 178 лошадиных сил. Коробка передач — вариатор. Гибридная версия будет иметь полный привод.





Стоимость UX пока не известна, но сейчас самый младший кроссовер марки NX стоит от 2 308 000 рублей. Напомним, в Новосибирске действует новый дилер Lexus — компания «Восток Моторс».





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