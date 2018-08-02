Переполненную новосибирскую школу реконструируют после жалоб родителей Путину
Власти Новосибирска 30 июля выдали разрешение на реконструкцию школы
В документе указано, что школу ждёт реконструкция с увеличением объёмов строительства — самое здание станет больше. Как рассказал гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский, которая разработала проект, у школы появится две пристройки: учебная площадью 4,9 тысячи кв. м и для размещения актового зала и библиотеки площадью 1,7 тысячи кв. м.
Вместимость школы после реконструкции увеличится почти вдвое: с 575 до 1100 мест.
«Помимо этого, в проекте есть уличные площадки: 10–11 соток для подвижных игр "началки", 5 соток — для подвижных игр средних классов, — добавил Белокобыльский. — Будет спортивная зона с полосой препятствий, игровая зона».
Он также пояснил, что новое разрешение на строительство повторяет то, что было выдано ранее, — срок его действия уже истёк. Когда конкретно начнётся строительство, сколько продлятся работы и сколько они будут стоить, станет известно в ближайшее время.
Новосибирцы, чьи дети посещают школу
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Лиза Пичугина
Скрин видео с канала Екатерины Шалимовой на youtube.com