Переполненную новосибирскую школу реконструируют после жалоб родителей Путину

В июне жители пожаловались президенту на переполненную школу
В июне жители пожаловались президенту на переполненную школу

Власти Новосибирска 30 июля выдали разрешение на реконструкцию школы № 51 на Охотской, 84 и строительство пристройки к ней. Информация об этом появилась на сайте департамента строительства и архитектуры.


В документе указано, что школу ждёт реконструкция с увеличением объёмов строительства — самое здание станет больше. Как рассказал гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский, которая разработала проект, у школы появится две пристройки: учебная площадью 4,9 тысячи кв. м и для размещения актового зала и библиотеки площадью 1,7 тысячи кв. м.


Вместимость школы после реконструкции увеличится почти вдвое: с 575 до 1100 мест.


«Помимо этого, в проекте есть уличные площадки: 10–11 соток для подвижных игр "началки", 5 соток — для подвижных игр средних классов, — добавил Белокобыльский. — Будет спортивная зона с полосой препятствий, игровая зона».


Он также пояснил, что новое разрешение на строительство повторяет то, что было выдано ранее, — срок его действия уже истёк. Когда конкретно начнётся строительство, сколько продлятся работы и сколько они будут стоить, станет известно в ближайшее время.


Новосибирцы, чьи дети посещают школу № 51, неоднократно отмечали, что она давно нуждается в реконструкции. В июне они даже пожаловались Путину на переполненные классы — из-за этого в школе могли ввести третью смену.

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