«Это кажется безумием»: новосибирец съездил в Мексику, чтобы снять под водой агрессивных крокодилов

Новосибирский путешественник Александр Мачульский сфотографировал опасного соленоводного крокодила в Карибском море.


Соленоводные крокодилы вырастают до 5 метров в длину
Соленоводные крокодилы вырастают до 5 метров в длину


Съёмки проходили в конце июля в Мексике на рифе Банко Чинчорро. «Это отмель далеко в море, поросшая мангровыми зарослями, охраняется от браконьерства и фактически является заповедником. Тут живет большая популяция соленоводных крокодилов, и это одно из немногих мест в мире, где с ними можно погрузиться, — я только два таких знаю. Тут живет около 400 крокодилов», — рассказал Александр Мачульский корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте».


По словам путешественника, фотографировать хищников он ездил с командой таких же заинтересованных ребят. «Выкупаются места за год вперёд, бронируется место в рыбацкой хижине на сваях на команду, и вперёд — снимать», — пояснил фотограф.


Путешественник уточнил, что соленоводные крокодилы опасны и могут напасть на человека. Они вырастают до пяти метров в длину, но взрослые особи особенно агрессивны, и фотографировать их слишком страшно. Поэтому фотографы обычно снимают сеголеток.


«Собственно из зарослей приходят небольшие "кроки". Настоящие реликтовые монстры не выходят и предпочитают охотиться в манграх. Не знаю, почему так», — рассказал Александр Мачульский.


Эти крокодилы агрессивны и могут напасть на людей — во время фотосессии рептилия попыталась съесть фотографов
Эти крокодилы агрессивны и могут напасть на людей — во время фотосессии рептилия попыталась съесть фотографов


По словам новосибирца, он погружался под воду с обычной зеркальной камерой, упакованной в подводный бокс. Во время фотосессии вокруг было несколько крокодилов. Например, на опубликованных фото — 3,5-метровая особь. Во время фотосессии «модель» пыталась съесть тех, кто её снимал.


Съёмки проходили на отмели в Карибском море
Съёмки проходили на отмели в Карибском море


«Обывателю это кажется безумием, но нет. Во-первых, за кадром куча саппортов — в воде и наверху, и несколько фотографов. В воде одновременно находится четыре человека», — пояснил Александр Мачульский.


Всего в этом районе живёт около 400 крокодилов — фотографы предпочитают снимать молодняк
Всего в этом районе живёт около 400 крокодилов — фотографы предпочитают снимать молодняк


Фотографии Александр Мачульский делал на обычную «зеркалку» со вспышкой, упакованную в специальный бокс для подводной съёмки
Фотографии Александр Мачульский делал на обычную «зеркалку» со вспышкой, упакованную в специальный бокс для подводной съёмки


Ранее Александр Мачульский показывал читателям НГС свои снимки ламантинов, сивучей, морских котиков, горбатых китов и глубоководных семижаберных акул


Фотограф рассказывал, что вода ему была близка с детства, в школе и институте он занимался плаванием. А после поездки в Египет влюбился в море, поняв, что это «удивительный мир, который достоин внимания». После этого Александр объехал с фотоаппаратом несколько десятков стран, чтобы сделать снимки морских обитателей, в том числе успел побывать в Восточной и Южной Африке. 

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