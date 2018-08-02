Девушка выпала с балкона высотки в Октябрьском районе

Инцидент произошёл около 14:00
Инцидент произошёл около 14:00

Сегодня днём, 2 августа, с общего балкона 12-го этажа дома на улице Высоцкого, 25 в Октябрьском районе Новосибирска выпала девушка. 


«Участковый сказал, [что] ей лет 15–16. На балконе остался рюкзак и телефон. <...> Тело часа два точно было здесь, экспертиза приехала где-то через час», — рассказала корреспонденту НГС очевидица происшествия Айдан.


В СК по Новосибирской области комментировать ситуацию отказались. «Мы вообще никаких комментариев не даём», — сказал исполняющий обязанности старшего помощника руководителя управления Следственного комитета Михаил Третьяков.

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