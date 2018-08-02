Под Новосибирском нашли тело пропавшей школьницы: она погибла

О завершении поисков сообщили волонтёры «Лиза Алерт»

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о гибели 15-летней Анастасии Т., которая пропала под Новосибирском в июне.





«Мы получили подтверждение от правоохранительных органов, что девушка найдена погибшей», — коротко сообщил корреспонденту НГС руководитель новосибирского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.





Анастасия Т. пропала в июне в Искитиме — девушку начали искать после того, как она не вернулась домой.





В СУ СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что тело девочки нашли в посёлке Лебедевка в Искитимском районе области.





«Предварительно установлено, что несовершеннолетняя была заявлена в розыск бабушкой. В ходе совместных поисковых мероприятий с полицией мы нашли местонахождение тела. <…> На месте работают следователи. Криминалисты и полиция. Назначены необходимые экспертизы для установления причины смерти. Проводятся совместно с полицией оперативно-разыскные, следственные мероприятия для установления обстоятельств её исчезновения и смерти», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного Следственного комитета.





В июле под Сочи нашли тело подростка из Новосибирска, 13-летнего Всеволода К., — его искали 10 дней.