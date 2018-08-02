Площадь перед НГУ украсили светящимся монументом для селфи

В НГУ надеются, что новый монумент станет популярным фоном для фотосессий

На площадке перед главным корпусом Новосибирского государственного университета появился монумент в виде буквы N со звёздочкой-снежинкой — это новый официальный логотип НГУ.







«Мы хотели, чтобы где-то в зоне университета <…> был логотип, зона для фотографирования всех, кто приезжает», — пояснила корреспонденту НГС руководитель управления маркетинга университета Ольга Яковлева.







В итоге монумент поставили перед главным корпусом НГУ — в самом популярном месте для фотосессий как жителей Академгородка, так и людей, приезжающих из других городов и стран.







Монумент молочного цвета сделан из монолитного поликарбоната, в ширину он достигает 2,5 метра, а в высоту — 1,2 метра. Ольга Яковлева добавила, что по вечерам логотип будет «с красивой подсветкой».







Логотип в виде буквы N со снежинкой стал частью нового фирменного стиля НГУ, который университет начал использовать с начала 2016 года. Как сообщается на сайте вуза, проект обновления визуального образа университета подготовила команда рекламной группы «Мелехов и Филюрин». Она должна была разработать образ, символизирующий науку, образование и Сибирь.







«В итоге бесконечных поисков был найден символ, отвечающий всем нашим критериям, — надстрочная звёздочка (астериск) — классический знак сноски или примечания.





В этом символе есть ответ на вопрос, что же такое настоящая наука: она всегда опирается на опыт, работы научного сообщества и качество настоящего, нужного кому-то научного труда, что подтверждается ссылками на него в дальнейших работах.





А ещё астериск — это снежинка, элемент экзотики для абитуриентов, которые в своих странах снег видят только на картинке», — цитируют на сайте НГУ директора рекламной группы Александра Филюрина.







Буква N — это как заглавная буква слова Novosibirsk, так и «Север, и знак неизвестного, и множество натуральных чисел, и даже азот, на 79% составляющий воздух, которым мы дышим», добавили в университете.





Ранее ещё один новосибирский вуз — СГУПС — поставил у главного входа 4-метровый памятник: часть железнодорожного моста, с которого начинался Новосибирск.

