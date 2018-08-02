«Японцы» идут по рукам: новосибирцы купили почти 30 тысяч подержанных машин

За полгода новосибирцы купили почти 30 тысяч подержанных авто

Аналитическое агентство «Автостат» определило самые популярные модели легковых автомобилей с пробегом в Новосибирске — у новосибирцев наибольшим спросом пользовалась Toyota Corolla.







По данным аналитиков, в январе–июне 2018 года в Новосибирске было реализовано 29 250 подержанных легковых автомобилей зарубежных марок. Самой популярной у новосибирцев стала Toyota Corolla — в Новосибирске за 6 месяцев купили 1320 автомобилей этой марки. На втором месте по популярности оказалась Toyota Camry — таких автомобилей продано 855 штук. На третьем месте оказалась Honda CR-V — новосибирцы приобрели 655 машин этой модели.





Всего за полгода в России было продано около 1 миллиона 820 тысяч подержанных легковушек. Это на 4,7% превышает результат годичной давности.





«Лидерство на российском вторичном рынке среди иномарок сохраняет Ford Focus, показатель которого в 1-м полугодии составил 63,2 тысячи единиц, что на 2,3% больше, чем год назад. Второе место удерживает Toyota Corolla (49,7 тысячи штук; +2,3%). На третьей строчке рейтинга находится Hyundai Solaris», — сообщили аналитики «Автостата».





Ранее аналитики «Автостата» перечислили модели машин, которые предпочитают покупать новосибирцы в 2018 году: самым популярным оказался кроссовер Hyundai Creta.

