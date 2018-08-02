«Японцы» идут по рукам: новосибирцы купили почти 30 тысяч подержанных машин

За полгода новосибирцы купили почти 30 тысяч подержанных авто
За полгода новосибирцы купили почти 30 тысяч подержанных авто

Аналитическое агентство «Автостат» определило самые популярные модели легковых автомобилей с пробегом в Новосибирске — у новосибирцев наибольшим спросом пользовалась Toyota Corolla.


По данным аналитиков, в январе–июне 2018 года в Новосибирске было реализовано 29 250 подержанных легковых автомобилей зарубежных марок. Самой популярной у новосибирцев стала Toyota Corolla — в Новосибирске за 6 месяцев купили 1320 автомобилей этой марки. На втором месте по популярности оказалась Toyota Camry — таких автомобилей продано 855 штук. На третьем месте оказалась Honda CR-V — новосибирцы приобрели 655 машин этой модели.


Всего за полгода в России было продано около 1 миллиона 820 тысяч подержанных легковушек. Это на 4,7% превышает результат годичной давности.


«Лидерство на российском вторичном рынке среди иномарок сохраняет Ford Focus, показатель которого в 1-м полугодии составил 63,2 тысячи единиц, что на 2,3% больше, чем год назад. Второе место удерживает Toyota Corolla (49,7 тысячи штук; +2,3%). На третьей строчке рейтинга находится Hyundai Solaris», — сообщили аналитики «Автостата».


Ранее аналитики «Автостата» перечислили модели машин, которые предпочитают покупать новосибирцы в 2018 году: самым популярным оказался кроссовер Hyundai Creta.

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