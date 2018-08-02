«Японцы» идут по рукам: новосибирцы купили почти 30 тысяч подержанных машин
Аналитическое агентство «Автостат» определило самые популярные модели легковых автомобилей с пробегом в Новосибирске — у новосибирцев наибольшим спросом пользовалась Toyota Corolla.
По данным аналитиков, в январе–июне 2018 года в Новосибирске было реализовано
Всего за полгода в России было продано около 1 миллиона 820 тысяч подержанных легковушек. Это на 4,7% превышает результат годичной давности.
«Лидерство на российском вторичном рынке среди иномарок сохраняет Ford Focus, показатель которого в 1-м полугодии составил 63,2 тысячи единиц, что на 2,3% больше, чем год назад. Второе место удерживает Toyota Corolla (49,7 тысячи штук; +2,3%). На третьей строчке рейтинга находится Hyundai Solaris», — сообщили аналитики «Автостата».
Ранее аналитики «Автостата» перечислили модели машин, которые предпочитают покупать новосибирцы в 2018 году: самым популярным оказался кроссовер Hyundai Creta.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС