Вовремя спохватились: власти признали объектом культурного наследия кинотеатр, который сносят

Сносить «Металлист» начали утром 2 августа

Власти Новосибирской области объявили о том, что включили здание кинотеатра «Металлист» на улице Римского-Корсакова в перечень выявленных объектов культурного наследия.







Сообщение об этом появилось сегодня, 2 августа, на сайте управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области — уже после того, как здание кинотеатра начали сносить.







Решение включить «Металлист» в перечень работники управления приняли накануне — 1 августа, когда получили заключение и документы «по установлению историко-культурной ценности этого здания».







«На основании проведённых исследований установлена дата создания выявленного объекта культурного наследия — 1934 год, его адрес (место нахождения), определён вид объекта — памятник. Кинотеатр "Металлист", согласно исследованию, является образцом конструктивизма в архитектуре зданий, предназначенных для массовых зрелищных мероприятий, частью соцгорода завода "Сибметаллстрой" <…>, первым кинотеатром, возведённым в левобережной части города Новосибирска. По результатам исследований одним из выводов указано о сохранении здания в первоначальном состоянии (с минимальными перестройками) как образца применения типового проекта звукового кинотеатра на 1140 мест, выполненного в стиле конструктивизма», — говорится в опубликованном сообщении.







В управлении пояснили, что здание подлежит государственной охране. «Снос выявленных объектов культурного наследия запрещён», — говорится в сообщении ведомства.





Кроме того, владельцу запрещено вносить изменения в здание и ухудшать условия, которые нужны для его сохранения. Также собственник обязан поддерживать здание в приемлемом техническом, санитарном и противопожарном состоянии.







До 31 июля 2019 года управление должно было провести государственную историко-культурную экспертизу и принять решение о том, включать или нет это здание в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.







Дополнено: Сегодня днём руководитель управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев допустил, что власти могут забрать в областную собственность здание кинотеатра, которое уже начали сносить. «В случае если собственник будет продолжать действия разрушения объекта, законом предусмотрены процедуры изъятия — либо с компенсацией и выплатой стоимости, либо безвозмездное изъятие в случае уничтожения объекта культурного наследия», — заявил Кошелев.