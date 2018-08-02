На «Речном вокзале» открылся новый торговый центр

Автомобили на парковку пока не пускают

Торговый комплекс «Река» открылся около станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска — корреспондент НГС оказалась среди его первых посетителей.





Большая часть помещений ещё не занята арендаторами — пока работают только несколько магазинов, включая DNS и «Хитэк», салон оптики «Новомир» и закусочная «Подорожник». На этажах работают островки с ювелирными изделиями, кондитерскими изделиями и аксессуарами для телефонов. Уже смонтирована вывеска для салона сотовой связи «МТС», но он ещё не открылся.





Арендаторов в ТЦ пока немного





Попасть в новый ТЦ можно через три входа: один открыт со стороны улицы Восход, ещё два — со стороны Большевистской. Они открыты с 10:00 до 22:00.





Надземный пешеходный переход через Большевистскую, который строился вместе с ТЦ, пока не работает. Цокольный этаж и парковка на крыше ТЦ пока тоже не готовы принять посетителей.





В новом ТЦ корреспондент НГС насчитала всего несколько работающих магазинов и одну точку фастфуда





Получить комментарии администрации ТЦ оперативно не удалось.

