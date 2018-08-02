На «Речном вокзале» открылся новый торговый центр

Автомобили на парковку пока не пускают
Автомобили на парковку пока не пускают

Торговый комплекс «Река» открылся около станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска — корреспондент НГС оказалась среди его первых посетителей. 


Большая часть помещений ещё не занята арендаторами — пока работают только несколько магазинов, включая DNS и «Хитэк», салон оптики «Новомир» и закусочная «Подорожник». На этажах работают островки с ювелирными изделиями, кондитерскими изделиями и аксессуарами для телефонов. Уже смонтирована вывеска для салона сотовой связи «МТС», но он ещё не открылся.


Арендаторов в ТЦ пока немного
Арендаторов в ТЦ пока немного


Попасть в новый ТЦ можно через три входа: один открыт со стороны улицы Восход, ещё два — со стороны Большевистской. Они открыты с 10:00 до 22:00.


Надземный пешеходный переход через Большевистскую, который строился вместе с ТЦ, пока не работает. Цокольный этаж и парковка на крыше ТЦ пока тоже не готовы принять посетителей. 


В новом ТЦ корреспондент НГС насчитала всего несколько работающих магазинов и одну точку фастфуда
В новом ТЦ корреспондент НГС насчитала всего несколько работающих магазинов и одну точку фастфуда


Получить комментарии администрации ТЦ оперативно не удалось.

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