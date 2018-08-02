Лучше объехать: на площади Калинина погасли светофоры

Светофоры перестали работать из-за отключения электричества

На площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска погасли светофоры — из-за этого собралась пробка на прилегающих к ней улицах.







Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 13:35. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию подтвердили.





«ЖЭУ-16 подали заявку в сети о плановом отключении дома по улице Красный проспект, 186 для планового ремонта. После того как отключили дом, соответственно обесточились наши светофоры. На данный момент объективной информации о сроках подключения светофоров нет», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.





Согласно сервису Яндекс.Пробки заторы образовались на Красном проспекте и улице Дуси Ковальчук. Скорость автомобилей в потоке не превышает 7 км/ч.





Автомобилисты столкнулись с трудностями при проезде по Красному проспекту и Дуси Ковальчук





На днях из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.