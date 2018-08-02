В Новосибирске начали сносить старейший кинотеатр левобережья

Как ранее сообщал «КоммерсантЪ», «Металлист» — первый звуковой кинотеатр в Новосибирске: он открылся 22 октября 1932 года показом фильмов «Дела и люди» и «Шторм». Здание, в котором располагался кинотеатр, было признано памятником архитектуры.

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Ольга Хмелевская

Скриншот видео на превью

Видео со страницы Екатерины Кушвид на facebook.com

