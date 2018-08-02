Автоинспекторы съехались на Мочищенское шоссе ловить машины с тонировкой

Сегодня на Мочищенском шоссе работают несколько экипажей ГИБДД

Новосибирские автоинспекторы объявили усиленную охоту на машины с тонировкой: сегодня, 2 августа, экипажи ГИБДД ловят нарушителей на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе.







«В городе у нас сейчас экипажи ориентированы на выявление административных правонарушений — автомобилей, на которых установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует ГОСТу, то есть нанесена тонировочная плёнка. За данное нарушение <…> [водителям] штраф выписывается — 500 рублей. Но если они не устраняют [нарушение] на месте, то выписывается предписание, и в 10-дневный срок они должны [нарушение] устранить и машину предъявить по месту регистрации транспортного средства, <…> [показать], что машина растонирована, либо будет прекращена [её] регистрация», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.







По его словам, сегодня автоинспекторы усиленно ловят нарушителей с тонировкой на Мочищенском шоссе — там работают сразу несколько экипажей. С утра они остановили уже больше 25 нарушителей, а всего за первые семь месяцев 2018 года городская ГИБДД составила 6366 протоколов за тонированные стёкла.







«Сегодня в основном никто не спорил с сотрудниками ГИБДД. После замера [светопропускаемости стёкол] сразу же снимали тонировку», — сообщил Владислав Савченков.







С утра автоинспекторы оштрафовали больше двух десятков водителей, которые затонировали стёкла





По требованию ГИБДД нарушители сразу же снимали тонировочную плёнку со стёкол





В конце недели в Новосибирске также пройдёт акция «Нетрезвый водитель»: автоинспекторы собираются охватить проверками даже малооживлённые улицы.