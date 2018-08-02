Автоинспекторы съехались на Мочищенское шоссе ловить машины с тонировкой

Сегодня на Мочищенском шоссе работают несколько экипажей ГИБДД
Сегодня на Мочищенском шоссе работают несколько экипажей ГИБДД

Новосибирские автоинспекторы объявили усиленную охоту на машины с тонировкой: сегодня, 2 августа, экипажи ГИБДД ловят нарушителей на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе.


«В городе у нас сейчас экипажи ориентированы на выявление административных правонарушений — автомобилей, на которых установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует ГОСТу, то есть нанесена тонировочная плёнка. За данное нарушение <…> [водителям] штраф выписывается — 500 рублей. Но если они не устраняют [нарушение] на месте, то выписывается предписание, и в 10-дневный срок они должны [нарушение] устранить и машину предъявить по месту регистрации транспортного средства, <…> [показать], что машина растонирована, либо будет прекращена [её] регистрация», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


По его словам, сегодня автоинспекторы усиленно ловят нарушителей с тонировкой на Мочищенском шоссе — там работают сразу несколько экипажей. С утра они остановили уже больше 25 нарушителей, а всего за первые семь месяцев 2018 года городская ГИБДД составила 6366 протоколов за тонированные стёкла.


«Сегодня в основном никто не спорил с сотрудниками ГИБДД. После замера [светопропускаемости стёкол] сразу же снимали тонировку», — сообщил Владислав Савченков.


С утра автоинспекторы оштрафовали больше двух десятков водителей, которые затонировали стёкла
С утра автоинспекторы оштрафовали больше двух десятков водителей, которые затонировали стёкла


По требованию ГИБДД нарушители сразу же снимали тонировочную плёнку со стёкол
По требованию ГИБДД нарушители сразу же снимали тонировочную плёнку со стёкол


В конце недели в Новосибирске также пройдёт акция «Нетрезвый водитель»: автоинспекторы собираются охватить проверками даже малооживлённые улицы.

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