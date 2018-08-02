Спортсмены из шести стран поехали из Новосибирска до Томска на велосипедах

Колонна велосипедистов отправилась с площади Ленина в Томск утром 2 августа — самая протяжённая в мире велогонка «Транссибирский экстрим» прошла через Новосибирск в четвёртый раз. Спортсмены стартовали из Москвы 24 июля и планируют добраться до Владивостока к 17 августа.







Велосипедисты сказали, что прохладная погода в Сибири им только на руку





«Это восьмой этап, всего их 15. Общее расстояние 9100 километров. Самый короткий этап Новосибирск – Томск, 260 километров. Самый длинный Чита – Свободный — 1368 километров. Есть сложные связки длинных этапов, как, например, было Тюмень – Омск. В Омске не было ночёвки, отдыхали только днём, и в ночь опять старт — ещё 620 километров», — рассказали организаторы гонки перед стартом.





Российский велосипедист вернулся к гонке в Новосибирске, хотя сходил с дистанции из-за большой нагрузки



В гонке Red Bull Trans-Siberian Extreme участвуют спортсмены из шести стран: Владимир Гусев (Россия), Пьер Бишофф (Германия), Микаэль Кнусен (Дания), Марсело Флорентино Соарес (Бразилия), Патрисио Дусе (Аргентина), Амит Самарт (Индия). На предыдущем этапе россиянину пришлось сойти с дистанции из-за плохого самочувствия, но он смог продолжить гонку из Новосибирска.





Этап между Новосибирском и Томском самый короткий в гонке





Как рассказали велогонщики, сейчас в Новосибирске очень комфортная погода для гонки.





«Влиял сильно дождь, который шёл за гонкой от Перми до Новосибирска, — он закончился буквально на въезде в город. Влияет жара — в Казани было очень жарко. И в прошлом году в Новосибирске была безумная жара, а прохладная облачная погода без дождя прекрасно подходит», — пояснили организаторы. К участникам гонки присоединились новосибирские велосипедисты — вместе они проедут часть этапа.





В июле велосипедист из Новосибирской области выиграл гонку чемпионата России — он быстрее всех преодолел дистанцию 30,5 километра.