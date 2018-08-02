Toyota Funcargo въехала в выскочившего на дорогу быка: погибла пассажирка
Вечером 1 августа в Новосибирской области 89-летняя пассажирка «Тойоты Функарго» погибла в ДТП с выбежавшим на дорогу быком.
Авария случилась в 22:50 в Каргатском районе на трассе между Каргатом и селом Кочки.
«Водитель — женщина 1961 года рождения, управляя автомобилем Toyota Funcargo, двигалась по автодороге К-09 со стороны села Кочки в сторону города Каргат и на 65-м километре совершила наезд на животное — быка, резко вышедшего на проезжую часть и перебегавшего [её] слева направо по ходу движения транспортного средства», — рассказал корреспонденту НГС старший государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Артём Николайчук.
По его словам, в ДТП погибла пассажирка 1929 года рождения — она умерла на месте до прибытия скорой помощи. О состоянии быка в автоинспекции не сообщают.
Ранее на федеральных трассах в Новосибирской области определили места, где появятся знаки «Дикие животные», — в этом году только на «Чуйском тракте» автомобили сбили уже нескольких лосей. А в прошлом году яркий щит с предупреждением о внезапном появлении лосей поставили на Северном объезде.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Артёмом Николайчуком