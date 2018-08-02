Берегись эвакуатора: власти запретили парковку возле НОВАТа
Власти запретят парковаться на въезде на территорию НОВАТа в Центральном районе Новосибирска.
«С 25 августа запрещается остановка транспортных средств на въезде на территорию Новосибирского государственного академического театра оперы и балета со стороны Орджоникидзе», — рассказали в пресс-центре мэрии.
На этом участке улицы поставят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
Запрет парковки ввели для беспрепятственного проезда спецтранспорта и прохода пешеходов по тротуару вдоль Орджоникидзе, пояснили в мэрии.
Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
В мае также стало известно, что власти запретили парковаться на улице, где живёт мэр. А недавно в Новосибирске подобный запрет начал действовать возле здания Православной гимназии во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия на Народной — там знаки появились 25 июня.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)