Берегись эвакуатора: власти запретили парковку возле НОВАТа

Парковку запретят для проезда спецтранспорта

Власти запретят парковаться на въезде на территорию НОВАТа в Центральном районе Новосибирска.







«С 25 августа запрещается остановка транспортных средств на въезде на территорию Новосибирского государственного академического театра оперы и балета со стороны Орджоникидзе», — рассказали в пресс-центре мэрии.





На этом участке улицы поставят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».





Запрет парковки ввели для беспрепятственного проезда спецтранспорта и прохода пешеходов по тротуару вдоль Орджоникидзе, пояснили в мэрии.





Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.





Схема запрета парковки





В мае также стало известно, что власти запретили парковаться на улице, где живёт мэр. А недавно в Новосибирске подобный запрет начал действовать возле здания Православной гимназии во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия на Народной — там знаки появились 25 июня.