Новосибирские дети стали в два раза чаще попадать под машины во дворах
С начала 2018 года во дворах Новосибирска 13 детей получили травмы, попав под машину.
«Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они во дворе держали детей за руку либо не отпускали их из поля своего зрения. Во-вторых, к водителям, чтобы они соблюдали скоростной режим во дворах, были аккуратнее — дети ездят на велосипедах, самокатах», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
По его данным, за 7 месяцев прошлого года во дворах пострадали 7 детей, а в этом году — уже 13 детей. В аварию во дворе попал также 14-й ребёнок, но травм он не получил. Всего в этом году случилось 86 ДТП с детьми — один погибший, 92 пострадавших.
«Сейчас, тем более, скоро учебный год начнётся, дети вернутся с лагерей, из мест пребывания на отдыхе, хотелось бы, чтобы родители были предельно внимательны», — добавил Савченков.
В частности, в этом году в апреле была авария во дворе недалеко от площади Станиславского — там 9-летний ребёнок сломал позвоночник.
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Елена Громкова
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску