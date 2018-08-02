Новосибирские дети стали в два раза чаще попадать под машины во дворах

Одно из серьёзных ДТП с ребёнком во дворе случилось в апреле недалеко от площади Станиславского

С начала 2018 года во дворах Новосибирска 13 детей получили травмы, попав под машину.





«Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они во дворе держали детей за руку либо не отпускали их из поля своего зрения. Во-вторых, к водителям, чтобы они соблюдали скоростной режим во дворах, были аккуратнее — дети ездят на велосипедах, самокатах», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





По его данным, за 7 месяцев прошлого года во дворах пострадали 7 детей, а в этом году — уже 13 детей. В аварию во дворе попал также 14-й ребёнок, но травм он не получил. Всего в этом году случилось 86 ДТП с детьми — один погибший, 92 пострадавших.





«Сейчас, тем более, скоро учебный год начнётся, дети вернутся с лагерей, из мест пребывания на отдыхе, хотелось бы, чтобы родители были предельно внимательны», — добавил Савченков.





В частности, в этом году в апреле была авария во дворе недалеко от площади Станиславского — там 9-летний ребёнок сломал позвоночник.