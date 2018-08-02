Пожарные разбили стекло автомобиля, чтобы достать запертого ребёнка

Чтобы достать ребёнка, пожарные разбили стекло автомобиля
Чтобы достать ребёнка, пожарные разбили стекло автомобиля

Вечером 1 августа пожарные разбили стекло автомобиля, чтобы достать запертого внутри ребёнка.


По информации спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы, инцидент произошёл около 20:08 на улице Костычева, 10 в Ленинском районе Новосибирска.


«К нам информация пришла с ЦУКСа (Центр управления кризисными ситуациями. — А.С.) о том, что машина заблокирована и маленький ребёнок находится в автомобиле, доступ не могут обеспечить. Туда оперативно экипаж выехал, и параллельно ЦУКС направил туда пожарный расчёт. Пожарные приехали оперативнее нас, и когда мы приехали на место, пожарные уже отработали: разбили стекло и обеспечили доступ», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.


Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, отец ребёнка находился рядом с машиной.


«Отец ребёнка был на месте вызова: он сам позвонил на 112 и вызвал пожарных и спасателей. Первым приехал пожарный расчёт, который и разбил стекло автомобиля. Ребёнку полтора года, состояние было удовлетворительным <...> видимо, ребёнок был там недолго, раз отец был рядом», — рассказали в пресс-службе ведомства. 


В начале июня сибирячка заперла 3-летнюю дочь в машине — минута промедления могла стоить жизни. Обозреватель НГС узнала, как часто сибиряки оставляют детей в автомобилях, почему это опасно для неокрепшей детской психики и как несколько часов в запертой машине могут убить ребёнка.

Прочтений: 7264
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (38)38
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено