Пожарные разбили стекло автомобиля, чтобы достать запертого ребёнка

Чтобы достать ребёнка, пожарные разбили стекло автомобиля

Вечером 1 августа пожарные разбили стекло автомобиля, чтобы достать запертого внутри ребёнка.







По информации спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы, инцидент произошёл около 20:08 на улице Костычева, 10 в Ленинском районе Новосибирска.





«К нам информация пришла с ЦУКСа (Центр управления кризисными ситуациями. — А.С.) о том, что машина заблокирована и маленький ребёнок находится в автомобиле, доступ не могут обеспечить. Туда оперативно экипаж выехал, и параллельно ЦУКС направил туда пожарный расчёт. Пожарные приехали оперативнее нас, и когда мы приехали на место, пожарные уже отработали: разбили стекло и обеспечили доступ», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.





Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, отец ребёнка находился рядом с машиной.





«Отец ребёнка был на месте вызова: он сам позвонил на 112 и вызвал пожарных и спасателей. Первым приехал пожарный расчёт, который и разбил стекло автомобиля. Ребёнку полтора года, состояние было удовлетворительным <...> видимо, ребёнок был там недолго, раз отец был рядом», — рассказали в пресс-службе ведомства.





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