«Форд» повернул на улице Петухова и столкнулся со встречным «Субару»: один человек в больнице
Ночью 2 августа в Кировском районе Новосибирска на улице Петухова в ДТП попали встречные «Форд Фокус» и «Субару Форестер».
Авария случилась в 2 часа рядом с «Лентой».
«19-летний водитель автомобиля "Форд Фокус" следовал по улице Петухова со стороны площади Кирова с левым поворотом на дорогу без названия в сторону Северного проезда», — сообщил инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
На повороте «Форд» столкнулся с автомобилем «Субару Форестер», который следовал по улице Петухова в противоположенном направлении со стороны Советского Шоссе в сторону площади Кирова.
В результате 30-летний водитель «Субару» с переломом колена попал в больницу.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченко