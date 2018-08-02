Новосибирец купил автомобиль «Сузуки» за 20 тысяч рублей, но приставы заставили его вернуть

Новосибирцу не позволили кататься на автомобиле, который ему продали за 20 тысяч рублей
Новосибирцу не позволили кататься на автомобиле, который ему продали за 20 тысяч рублей

Судебные приставы Октябрьского района заставили новосибирца вернуть автомобиль Suzuki Grand Vitara, который он купил за 20 тысяч рублей у строительной компании.


«Конкурсный управляющий фирмы выяснил, что накануне банкротства организация продала гражданину А. автомобиль Suzuki Grand Vitara 2008 года выпуска по цене, определенной в договоре купли-продажи, за 20 000 рублей. 


Он обратился в суд за признанием сделки незаконной в связи с тем, что рыночная стоимость транспортного средства более чем в 20 раз превышает цену проданного автомобиля, 


а также отсутствует исполнение встречных обязательств по договору», — рассказывают в пресс-службе УФССП по НСО.


Суд признал сделку недействительной и обязал покупателя вернуть машину в конкурсную массу.


«Однако должник не спешил самостоятельно исполнять судебное решение до тех пор, пока исполнительный документ не поступил в отдел судебных приставов. Судебный пристав-исполнитель уведомил гражданина А. о возбуждении исполнительного производства, вручил ему требование о передаче автомобиля взыскателю и предупредил об административной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.


После встречи с приставами мужчина автомобиль вернул.


Также на этой неделе приставы рассказывали, что вынудили выплатить долги владельца 27 машин — он заплатил, когда ему запретили покидать Россию.

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