Немцы показали новую внешность Opel

Немецкий Opel показал концепт GT X Experimental, который позволяет представить, как будут выглядеть скоро все автомобили марки. Новым дизайном владелец марки, французский концерн PSA намерен полностью освободиться от наследия прежнего владельца General Motors.









«Ключевым элементом стиля станет новый фронтальный элемент под названием Vizor, объединивший фальшрадиаторную решетку и головную оптику, а в интерьере появится новая приборная панель Pure Panel полностью из стекла», — уточнили в компании. Этот ключевой элемент хорошо виден на фото — черная панель с эмблемой марки и уголками светодиодной оптики.











Ожидается, что первой серийной моделью с таким дизайном станет массовая Corsa. Напомним, в Новосибирске работает официальный сервис-центр Opel компания «Сибтрансавто-Новосибирск».







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