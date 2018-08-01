Водителя «Тойоты» увезли на скорой после ДТП на Бердском шоссе
Вечером 1 августа на Бердском шоссе столкнулись автомобили Toyota Camry и Toyota Chaser — врачи скорой помощи увезли с места ДТП мужчину.
По информации спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы, столкновение случилось около 20:55 недалеко от остановки «Посёлок Матвеевка».
«Информация поступила о ДТП на Бердском шоссе <...> Столкновение двух "Тойот": одна совершала манёвр, вторая двигалась со стороны Академгородка в сторону центра. Случилось боковое столкновение. Пострадавший <...> был госпитализирован. Вторая водитель не пострадала. Спасатели провели стабилизацию транспортных средств и провели меры противопожарной безопасности», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.
По информации спасателей, на месте аварии работали врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/mass54