Водителя «Тойоты» увезли на скорой после ДТП на Бердском шоссе

В ДТП травмы получил водитель Toyota Camry 
В ДТП травмы получил водитель Toyota Camry 

Вечером 1 августа на Бердском шоссе столкнулись автомобили Toyota Camry и Toyota Chaser — врачи скорой помощи увезли с места ДТП мужчину.


По информации спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы, столкновение случилось около 20:55 недалеко от остановки «Посёлок Матвеевка».


«Информация поступила о ДТП на Бердском шоссе <...> Столкновение двух "Тойот": одна совершала манёвр, вторая двигалась со стороны Академгородка в сторону центра. Случилось боковое столкновение. Пострадавший <...> был госпитализирован. Вторая водитель не пострадала. Спасатели провели стабилизацию транспортных средств и провели меры противопожарной безопасности», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.


По информации спасателей, на месте аварии работали врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.


На месте аварии работали врачи скорой помощи 
На месте аварии работали врачи скорой помощи 


Ранее стало известно, что в Новосибирске за пару дней резко выросло число аварий: ГИБДД просит водителей быть внимательней. 

Прочтений: 1231
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено