Водителя «Тойоты» увезли на скорой после ДТП на Бердском шоссе

В ДТП травмы получил водитель Toyota Camry

Вечером 1 августа на Бердском шоссе столкнулись автомобили Toyota Camry и Toyota Chaser — врачи скорой помощи увезли с места ДТП мужчину.







По информации спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы, столкновение случилось около 20:55 недалеко от остановки «Посёлок Матвеевка».





«Информация поступила о ДТП на Бердском шоссе <...> Столкновение двух "Тойот": одна совершала манёвр, вторая двигалась со стороны Академгородка в сторону центра. Случилось боковое столкновение. Пострадавший <...> был госпитализирован. Вторая водитель не пострадала. Спасатели провели стабилизацию транспортных средств и провели меры противопожарной безопасности», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.





По информации спасателей, на месте аварии работали врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.





На месте аварии работали врачи скорой помощи





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