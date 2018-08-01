Баскетбольный «Новосибирск» заманил в команду нападающего из Испании

Почти всю свою карьеру форвард играл в Испании

В состав новосибирского баскетбольного клуба «Новосибирск» вошёл новый нападающий — им стал бывший игрок испанского «Баскет Корунья», 33-летний Дмитрий Флис.







Контракт заключили на один год.





«"Новосибирск" всего лишь второй российский клуб в карьере игрока. С 2000 года он играл в Испании (и даже имеет гражданство этой страны). С 2013 по 2015 год выступал за "Урал", а потом вновь вернулся в Испанию. Предыдущий сезон форвард провёл в клубе "Баскет Корунья"», — сообщили в пресс-службе БК «Новосибирск».





В среднем за матч Дмитрий Флис проводил 24 минуты на площадке, набирая по 11 очков и делая по 4 подбора. Рост форварда составляет 203 сантиметра, вес — 100 килограммов.





«Всё лето думал о том, чтобы вернуться в Россию. Посмотрел варианты, пришло приглашение из Новосибирска, и я согласился. Я прожил два года в Екатеринбурге, поэтому холода меня не пугают. (Смеётся.) <…> Сегодня уже был медосмотр, тренировка. Познакомился с ребятами. Город красивый, но я ещё не успел многое посмотреть <…> Не знаю, какие будут задачи, но я приехал, чтобы усилить команду. Постараюсь помочь чем могу, и будем надеяться на высокие результаты», — рассказал корреспонденту НГС баскетболист Дмитрий Флис.





В межсезонье новосибирские спортивные клубы активно меняют свои составы. Так, хоккейный клуб «Сибирь» недавно подписал контракт с новым нападающим — им стал бывший игрок уфимского «Салавата Юлаева» 32-летний Энвер Лисин. Не отстают и футболисты: в июле футбольный клуб «Сибирь» подписал контракт с защитником Михаилом Смирновым.