Женственные сибирячки устроили в центре акцию против женщин в брюках

Акция проходит в Новосибирске уже в десятый раз

Вечером 1 августа в центре Новосибирска прошёл флешмоб женственности — на него пришло около 70 участниц в нарядных длинных платьях. Они сфотографировались и раздарили букеты незнакомым женщинам.







Флешмоб женственности проходит в Новосибирске уже в десятый раз — 1 августа такие акции проходят во многих городах России, Украины и Беларуси.







Новосибирские участницы собрались в 18:00 около оперного театра, а в 19:00 сделали общее фото и пошли в сторону Первомайского сквера — дарить цветы незнакомкам.







Флешмоб женственности придумала автор книг о предназначении женщины и ведическом браке Ольга Валяева





Дресс-код был «девчачьим» — участниц просили прийти в платьях и юбках





«Цель — объединить девочек, которые хотят подарить добро, радость, улыбку свою миру и, конечно, цветы. [Хотим] порадовать жительниц города, хмурых и печальных, своим видом, своим присутствием и подарками — цветами.







[У нас] девчачий дресс-код, можно так сказать, чтобы было действительно видно, что праздник какой-то, — не именно в длинной юбке, а вообще в юбке, чтобы было видно издалека, что ты девочка», — объяснила корреспонденту НГС организатор флешмоба Надежда Орловская.







Многие приходили с детьми





Организатор акции у оперного театра Надежда Орловская объясняет, что цель флешмоба — порадовать девушек





По её словам, большинство прохожих положительно реагируют на участниц флешмоба.







Девушки заранее купили цветы для флешмоба





Они сделали общее фото и отправились в сторону Первомайского сквера





«Смотря насколько девушки уставшие — кто-то с работы идёт с сумищами <…> некоторые очень радуются, некоторые в шоке пребывают от такого внезапного подарка», — добавила организатор.







Такие же акции прошли сегодня в Академгородке и на ОбьГЭС





Сегодня подобные флешмобы женственности проходят также в новосибирском Академгородке и на ОбьГЭС.









Акцию «Флешмоб женственности» придумала автор книг о предназначении женщины и ведическом браке Ольга Валяева. Организаторы акции объясняют, что единственное требование к участницам — одеться в платье или юбку; последовательницы Валяевой не признают брюк, считая, что они противоречат женской природе.

