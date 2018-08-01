Женственные сибирячки устроили в центре акцию против женщин в брюках

Акция проходит в Новосибирске уже в десятый раз
Акция проходит в Новосибирске уже в десятый раз

Вечером 1 августа в центре Новосибирска прошёл флешмоб женственности — на него пришло около 70 участниц в нарядных длинных платьях. Они сфотографировались и раздарили букеты незнакомым женщинам.


Флешмоб женственности проходит в Новосибирске уже в десятый раз — 1 августа такие акции проходят во многих городах России, Украины и Беларуси.


Новосибирские участницы собрались в 18:00 около оперного театра, а в 19:00 сделали общее фото и пошли в сторону Первомайского сквера — дарить цветы незнакомкам.


Флешмоб женственности придумала автор книг о предназначении женщины и ведическом браке Ольга Валяева
Флешмоб женственности придумала автор книг о предназначении женщины и ведическом браке Ольга Валяева


Дресс-код был «девчачьим» — участниц просили прийти в платьях и юбках
Дресс-код был «девчачьим» — участниц просили прийти в платьях и юбках


«Цель — объединить девочек, которые хотят подарить добро, радость, улыбку свою миру и, конечно, цветы. [Хотим] порадовать жительниц города, хмурых и печальных, своим видом, своим присутствием и подарками — цветами.


[У нас] девчачий дресс-код, можно так сказать, чтобы было действительно видно, что праздник какой-то, — не именно в длинной юбке, а вообще в юбке, чтобы было видно издалека, что ты девочка», — объяснила корреспонденту НГС организатор флешмоба Надежда Орловская.


Многие приходили с детьми
Многие приходили с детьми


Организатор акции у оперного театра Надежда Орловская объясняет, что цель флешмоба — порадовать девушек
Организатор акции у оперного театра Надежда Орловская объясняет, что цель флешмоба — порадовать девушек


По её словам, большинство прохожих положительно реагируют на участниц флешмоба.


Девушки заранее купили цветы для флешмоба
Девушки заранее купили цветы для флешмоба


Они сделали общее фото и отправились в сторону Первомайского сквера
Они сделали общее фото и отправились в сторону Первомайского сквера


«Смотря насколько девушки уставшие — кто-то с работы идёт с сумищами <…> некоторые очень радуются, некоторые в шоке пребывают от такого внезапного подарка», — добавила организатор.


Такие же акции прошли сегодня в Академгородке и на ОбьГЭС
Такие же акции прошли сегодня в Академгородке и на ОбьГЭС


Сегодня подобные флешмобы женственности проходят также в новосибирском Академгородке и на ОбьГЭС.



Акцию «Флешмоб женственности» придумала автор книг о предназначении женщины и ведическом браке Ольга Валяева. Организаторы акции объясняют, что единственное требование к участницам — одеться в платье или юбку; последовательницы Валяевой не признают брюк, считая, что они противоречат женской природе.

Прочтений: 2098
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено