Новосибирец специально заразил девушку ВИЧ. Ему дали почти 2 года строгого режима

Девушка узнала, что у ее партнера ВИЧ, уже после секса
Девушка узнала, что у ее партнера ВИЧ, уже после секса

В Новосибирске завершился суд над 32-летним мужчиной, который три года назад заразил ВИЧ-инфекцией свою партнёршу: ему дали реальный срок.


«В судебном заседании <…> [он] вину в совершении преступления полностью не признал и пояснил, что о наличии у него ВИЧ-инфекции сообщал потерпевшей», — рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района Новосибирска.


Как ранее сообщали в этом же ведомстве, в декабре 2014 года осуждённый начал переписываться с уже знакомой ему девушкой в социальной сети «ВКонтакте», вскоре пара стала встречаться. По информации прокуратуры, мужчина уже не раз был судим и, кроме того, по словам партнёрши, в прошлом был наркозависимым. Поэтому перед сексом девушка спросила, нет ли у него заболеваний, которые могут передаваться половым путём. Мужчина заверил партнёршу, что ничем не болеет, хотя ещё с начала 2013 года знал о своём ВИЧ-статусе, рассказывали в прокуратуре района.


По её данным, весной 2015 года девушка обнаружила, что заражена вирусом, и обратилась с заявлением в полицию. В итоге мужчина пошёл под суд.


Как уточнили в прокуратуре Кировского района, к этому моменту уже он отбывал очередной срок в колонии строгого режима за «хищение имущества». «Но так как мы начали рассматривать [в суде новое уголовное] дело, его этапировали в СИЗО», — пояснили в прокуратуре.


В суде мужчина утверждал, что не утаивал свой ВИЧ-статус ни от кого, но девушка настаивала на том, что не знала о его заболевании. «Он от неё скрывал, а его родственники и знакомые, но уже после вступления в половую связь, доводили до сведения потерпевшей, что он ВИЧ-инфицирован», — рассказали в прокуратуре.


Кировский районный суд Новосибирска признал мужчину виновным в «заражении ВИЧ-инфекцией» (ч. 2 ст. 122 УК РФ) и приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы. С учётом предыдущего приговора осуждённый окончательно получил 6 лет колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить заражённой 29-летней девушке 200 тысяч рублей за моральный вред. Приговор ещё не вступил в законную силу.


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