Четыре района без горячей: СГК объявила о начале последнего этапа испытаний (график отключений)

С понедельника горячую воду отключат еще в четырёх районах города
С понедельника горячую воду отключат еще в четырёх районах города

С понедельника, 6 августа, горячую воду отключат в домах в Ленинском, Дзержинском, Калининском и Центральном районах Новосибирска, попадающих в зону ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, — испытания тепловых сетей будут длиться до 17 августа.


«Под испытания попадают тепловые сети, расположенные по улицам: в Центральном районе — Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольский проспект, Шамшурина, проспект Димитрова, Максима Горького; в Калининском районе — Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Макаренко, Тайгинская, Объединения, 25 Лет Октября; в Дзержинском районе — Авиастроителей, Лазарева, Республиканская», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» (СГК).


Схема отключений
Схема отключений


Также испытания теплосетей будут проходить на теплотрассах в Ленинском районе: на улицах Планировочной, Котовского, Горской и спуске к пляжу у Октябрьского моста. «Абоненты на этих улицах не подключены, но возможны выходы воды на поверхность», — добавили в энергокомпании.


В пресс-службе СГК отметили, что эти этапы испытания теплосетей будут последними.


В июне теплоэнергетики рассказали о новом методе гидравлических испытаний в Новосибирске, который, по данным энергетиков, позволил заметно сократить срок отключений горячей воды.

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