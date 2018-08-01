Новосибирец распилил крышу «Жигулей» колесом





На эксперимент блогер пошёл после просьб подписчиков

Новосибирский блогер Владислав Барашенков, который ведет youtube-канал «Гараж 54», выпустил новое видео. В нём он вместе с напарником Владимиром Молотовым с помощью диска для болгарки распилил крышу «Жигулей», солнцезащитный козырёк и пластиковые детали салона автомобиля.







Как рассказал блогер корреспонденту НГС, идею эксперимента ему подали читатели, которые просили поставить вместо обычного колеса автомобиля диск от угловой шлифовальной машины (болгарки) или циркулярного станка. В итоге диск установили вместо покрышки на заднее колесо автомобиля.







В ролике ведущий не советует повторять эксперимент дома





«Самое сложное оказалось диск ровно выставить, это действительно сложно», — сказал ведущий youtube-канала.





В прошлом году Владислав с друзьями ставил другой эксперимент — пытался превратить «Запорожец» в лимузин. И у него получилось!

