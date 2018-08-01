Разведчики из Судана и Китая устроили бой под Кольцово

Разведчики преодолели 700-метровую полосу препятствий

В Новосибирской области продолжается международный конкурс «Отличники войсковой разведки»: за звание лучших борются военные из 8 стран мира. Сегодня, 1 августа, на военном полигоне в Кольцово стартовал третий этап соревнований — «Тропа разведчика».





Во время этого этапа командам в боевой экипировке нужно пройти полосу препятствий. Например, преодолеть высокие стены, систему канализации, наклонную лестницу, ров с водой, завал из строительных конструкций, стандартный забор НАТО и даже участок железной дороги с часовыми, сообщается на сайте конкурса.







«В "Тропу разведчика" входит 22 препятствия. <…> Помимо этого, военнослужащие ещё отражают нападение условного противника, то есть преодолевают заминированный участок. Всего протяжённость маршрута — 700 метров», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.







Конкурсантам нужно не только преодолеть 22 препятствия, но и победить условного противника





По наблюдениям корреспондента НГС, сегодня полосу препятствий прошли три команды — из Судана, Китая и Казахстана





Международный конкурс «Отличники войсковой разведки – 2018» проходит на военном полигоне Кольцово с 28 июля по 10 августа





За победу борются военные из 8 стран — России, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Казахстана, Беларуси, Судана и Армении





Участники конкурса начали съезжаться в Новосибирскую область ещё на позапрошлой неделе. В аэропорту их встретили хлебом и солью





Специально для иностранных разведчиков повара Новосибирского высшего военного командного училища разработали меню из 25 блюд









В первый же активный день соревнований разведчики высадились из вертолёта «Терминатор» и пробежали больше 15 километров по лесу





Всего программа конкурса состоит из пяти этапов



