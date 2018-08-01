фоторепортаж

Разведчики из Судана и Китая устроили бой под Кольцово

Разведчики преодолели 700-метровую полосу препятствий
Разведчики преодолели 700-метровую полосу препятствий

В Новосибирской области продолжается международный конкурс «Отличники войсковой разведки»: за звание лучших борются военные из 8 стран мира. Сегодня, 1 августа, на военном полигоне в Кольцово стартовал третий этап соревнований — «Тропа разведчика».


Во время этого этапа командам в боевой экипировке нужно пройти полосу препятствий. Например, преодолеть высокие стены, систему канализации, наклонную лестницу, ров с водой, завал из строительных конструкций, стандартный забор НАТО и даже участок железной дороги с часовыми, сообщается на сайте конкурса.


«В "Тропу разведчика" входит 22 препятствия. <…> Помимо этого, военнослужащие ещё отражают нападение условного противника, то есть преодолевают заминированный участок. Всего протяжённость маршрута — 700 метров», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.


Конкурсантам нужно не только преодолеть 22 препятствия, но и победить условного противника 
Конкурсантам нужно не только преодолеть 22 препятствия, но и победить условного противника 


По наблюдениям корреспондента НГС, сегодня полосу препятствий прошли три команды — из Судана, Китая и Казахстана
По наблюдениям корреспондента НГС, сегодня полосу препятствий прошли три команды — из Судана, Китая и Казахстана


Международный конкурс «Отличники войсковой разведки – 2018» проходит на военном полигоне Кольцово с 28 июля по 10 августа
Международный конкурс «Отличники войсковой разведки – 2018» проходит на военном полигоне Кольцово с 28 июля по 10 августа


За победу борются военные из 8 стран — России, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Казахстана, Беларуси, Судана и Армении
За победу борются военные из 8 стран — России, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Казахстана, Беларуси, Судана и Армении


Участники конкурса начали съезжаться в Новосибирскую область ещё на позапрошлой неделе. В аэропорту их  встретили хлебом и солью
Участники конкурса начали съезжаться в Новосибирскую область ещё на позапрошлой неделе. В аэропорту их встретили хлебом и солью


Специально для иностранных разведчиков повара Новосибирского высшего военного командного училища разработали меню из 25 блюд
Специально для иностранных разведчиков повара Новосибирского высшего военного командного училища разработали меню из 25 блюд


Конкурсанты высадили в Новосибирске Аллею дружбы — 8 кедров и голубых елей  по числу стран-участниц
Конкурсанты высадили в Новосибирске Аллею дружбы — 8 кедров и голубых елей по числу стран-участниц


В первый же активный день соревнований разведчики высадились из вертолёта «Терминатор» и пробежали больше 15 километров по лесу
В первый же активный день соревнований разведчики высадились из вертолёта «Терминатор» и пробежали больше 15 километров по лесу


Всего программа конкурса состоит из пяти этапов
Всего программа конкурса состоит из пяти этапов


Прочтений: 355
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено