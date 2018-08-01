Разведчики из Судана и Китая устроили бой под Кольцово
В Новосибирской области продолжается международный конкурс «Отличники войсковой разведки»: за звание лучших борются военные из 8 стран мира. Сегодня, 1 августа, на военном полигоне в Кольцово стартовал третий этап соревнований — «Тропа разведчика».
Во время этого этапа командам в боевой экипировке нужно пройти полосу препятствий. Например, преодолеть высокие стены, систему канализации, наклонную лестницу, ров с водой, завал из строительных конструкций, стандартный забор НАТО и даже участок железной дороги с часовыми, сообщается на сайте конкурса.
«В "Тропу разведчика" входит 22 препятствия. <…> Помимо этого, военнослужащие ещё отражают нападение условного противника, то есть преодолевают заминированный участок. Всего протяжённость маршрута — 700 метров», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова