Видео: москвичка устроила дебош в аэропорту Толмачёво

За устроенный дебош 32-летней москвичке грозит штраф
За устроенный дебош 32-летней москвичке грозит штраф

Жительница Москвы устроила дебош в аэропорту Толмачёво — теперь ей грозит штраф за мелкое хулиганство. Инцидент произошёл ещё 22 июля, однако обнародовать видео в полиции решили только сейчас. 


Задержанная москвичка прилетела в новосибирский аэропорт рейсом из Сеула — и попалась на глаза сотрудникам полиции.


«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно: громко выражалась нецензурной бранью, размахивала руками. На замечания гостей и работников кафе не реагировала», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.


По информации полицейских, 32-летнюю москвичку задержали и доставили в дежурную часть. В отношении задержанной составили административный протокол по признакам правонарушения по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». 


На сколько именно её оштрафуют, решит Обской городской суд Новосибирской области.


Видео с официальной группы Управления на транспорте МВД России по СФО в соцсети «ВКонтакте»


Полицейские задерживают в аэропорту не только дебоширов. Так, 18 июля в новосибирском аэропорту Толмачёво полицейские задержали пассажира, объявленного в федеральный розыск

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