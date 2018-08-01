Видео: москвичка устроила дебош в аэропорту Толмачёво
Жительница Москвы устроила дебош в аэропорту Толмачёво — теперь ей грозит штраф за мелкое хулиганство. Инцидент произошёл ещё 22 июля, однако обнародовать видео в полиции решили только сейчас.
Задержанная москвичка прилетела в новосибирский аэропорт рейсом из Сеула — и попалась на глаза сотрудникам полиции.
«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно: громко выражалась нецензурной бранью, размахивала руками. На замечания гостей и работников кафе не реагировала», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
По информации полицейских, 32-летнюю москвичку задержали и доставили в дежурную часть. В отношении задержанной составили административный протокол по признакам правонарушения по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
На сколько именно её оштрафуют, решит Обской городской суд Новосибирской области.
Полицейские задерживают в аэропорту не только дебоширов. Так, 18 июля в новосибирском аэропорту Толмачёво полицейские задержали пассажира, объявленного в федеральный розыск.
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Александр Сильченко
Скриншот видео
Видео vk.com/utsibfo