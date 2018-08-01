На достройку «Закаменского» выделят по 45 миллионов рублей на дом

Четыре недостроенных дома микрорайона «Закаменский» получат по 45 миллионов рублей от инвесторов, деньги должны начать переводить в сентябре.







Из семи домов «Закаменского» ввели только два: строительство одного не успело даже начаться, а остальные дома находятся в разной степени готовности





Достроить дома планируют в рамках масштабного инвестиционного проекта (МИП), в котором участвуют ГК «Стрижи» и компания «Энергомонтаж». Объём инвестиций составит 180 миллионов рублей. По словам замначальника департамента строительства и архитектуры Романа Теленчинова, рассматривался вариант вложения всех средств в строительство дома № 16 , где пока возведён только каркас части здания, но в итоге инвестиции решили разделить поровну между всеми долгостроями.







Без учёта этих средств на их завершение не хватает по 209–215 миллионов рублей. Часть средств на стройку ЖСК собирали с дольщиков — на них удалось построить дома в среднем примерно на 30%. Общая степень готовности масштабного долгостроя сегодня оценивается в 60%.







«Когда дом забрал кооператив, степень готовности была 20%, мы имели всего 10 этажей каркаса. <…> За привлечённые средства дольщиков удалось возвести 7 этажей каркаса, полностью заполнить наружные стены кирпичом, [сделать] обустройство лифтовых шахт, лестничных маршей, вентканалов в обоих подъездах», — рассказала председатель ЖСК дома № 12 Наталья Лукьянова.







Инвестиции, которые должны перечисляться ЖСК с сентября, планируют освоить за 4–6 месяцев.







«Этих денег, конечно, не хватит, — признал Анатолий Локоть. — Они (дома. — Л.П.) в разной степени готовности: кто-то практически подойдёт к сдаче, а для кого-то потребуются дополнительные ресурсы, поэтому мы уже работаем над следующим МИПом. Есть у нас понимание, кто будет участвовать, есть земельные ресурсы для этого».







На рабочем совещании озвучили инициаторов нового МИП — это снова ГК «Стрижи» и «Энергомонтаж», которые совместно готовы вложить в долгострой ещё порядка 180–190 миллионов рублей. Ни сроков проведения конкурса, ни подробностей о выделенном земельном участке руководство города называть не стало. При этом полностью достроить дома должны за ближайшие пару лет.







Кроме того, ЖСК получат субсидии на подключение к инженерным сетям, установку лифтов и благоустройство — в рамках последнего, в частности, планируется построить лестницу с территории микрорайона к «Сибирскому Моллу».







Микрорайон «Закаменский» — самый масштабный и дорогостоящий долгострой, необходимая сумма на его завершение составляет около 1 миллиарда рублей. В июне суд отправил в колонию троих топ-менеджеров бывшей компании-застройщика микрорайона — их признали виновными в мошенничестве и пособничестве мошенничеству.







В начале июля областные власти объявили о ещё двух МИПах: они позволят достроить долгострои на Галущака, 15 и Связистов, 13/2, по обоим региональный минстрой уже получил заявки от строительных компаний.

