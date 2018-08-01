Убийцу Карины Залесовой отправили в кемеровскую больницу

Сейчас Марк Коньков лечится в Кузбассе
Сейчас Марк Коньков лечится в Кузбассе

Осуждённого Марка Конькова, который в 2015 году жестоко убил свою сверстницу — 16-летнюю Карину Залесову, этапировали из Новосибирска в кемеровскую больницу.


Об этом корреспонденту НГС рассказала мама убитой девочки Юлия Тагильцева.


По её словам, недавно она побывала у судебных приставов и ознакомилась с документами, в которых говорится, что сейчас Марк Коньков проходит лечение в Кемерово — в больнице № 1 ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 42 ФСИН России». Его перевели туда 18 июня.


«От пристава узнали, <…> потому что ГУФСИН нам не даёт ответ. Хотя в принципе по закону мы имеем право, но они почему-то <…> не рассказывают о его передвижениях», — пояснила Юлия Тагильцева.


По её информации, Марк Коньков проходит лечение с тех пор, как в декабре 2017 года попытался покончить с собой в исправительной колонии № 3 в Первомайском районе Новосибирска. Сначала осуждённый лежал в обычной больнице, потом его отправили в лечебно-исправительное учреждение, а оттуда и вовсе этапировали в Кемерово.


Юлия Тагильцева уточнила, что читала об этой кемеровской больнице, разговаривала о ней со знающими людьми и пришла к выводу, что Марк Коньков лежит в комфортных условиях, которые совсем не похожи на тюремные. «Мое мнение такое, что тут всё решают, как обычно у нас, личные связи», — рассуждает мама Карины Залесовой.


По её словам, именно в Кемерово живёт дедушка Марка Конькова, и именно там, по последним данным, был прописан его отец. «Не знаю, для каких целей его увезли в Кемерово, потому что у нас тоже есть хорошие врачи здесь. Почему его именно туда положили? Может быть, вообще <…> экспертизу хотят провести или написать, что он недееспособный», — предположила Юлия Тагильцева.


Также она отметила, что Марк Коньков так и не выплатил ни копейки компенсации за убийство Карины. Судебные приставы рассказали ей, что работать в колонии он отказался. «Это же добровольно. Это раньше было принудительно», — пояснила Юлия Тагильцева.


Громкое убийство произошло 28 августа 2015 года в коттедже семьи Коньковых в Первомайском районе Новосибирска. Следователи насчитали на теле убитой школьницы Карины Залесовой не менее 25 ножевых ран. Подозреваемым в убийстве стал приятель школьницы Марк Коньков. Экспертиза показала, что он «ограниченно вменяем». В суде Коньков заявил, что «хотел убить и убил».


В октябре 2016 года Первомайский районный суд Новосибирска признал 17-летнего подростка виновным в «убийстве с особой жестокостью» и приговорил его к 9 годам воспитательной колонии с принудительным лечением у психиатра. Кроме того, семью осужденного тогда обязали выплатить моральный ущерб — по 1 миллиону рублей каждому из родителей Карины Залесовой. Также родственникам убитой удалось отсудить материальный ущерб — чуть больше 300 тысяч рублей. Примерно в такую сумму обошлась установка памятника девочке.


Стороны не согласились с этим приговором и подали апелляционные жалобы. Но Новосибирский областной суд внёс в приговор лишь некоторые формальные исправления, а срок наказания и статью оставил без изменения.


Уже в колонии Марку Конькову исполнилось 18 лет. После этого адвокат семьи Коньковых Ирина Нохрина обратилась в суд с кассационной жалобой: она попросила отменить часть приговора — решение, которое удовлетворило гражданский иск Залесовых. Адвокат указала, что Залесовы должны требовать выплату денег не с родителей Марка, а с него самого, так как он уже достиг совершеннолетия. В итоге президиум Новосибирского областного суда отменил эту часть приговора и снова направил дело в Первомайский районный суд, чтобы другой состав судей принял решение о выплате убытков и компенсации морального вреда.


Ко времени рассмотрения кассационной жалобы родители Марка Конькова компенсировали Залесовым всего 42 тысячи рублей — по 21 тысяче каждому из родителей Карины, рассказывал ранее представитель потерпевших, адвокат Денис Садовский.


По его словам, в январе 2018 года Первомайский районный суд Новосибирска вынес новое решение по гражданскому иску из уголовного дела. Он уменьшил сумму компенсации и решил взыскать её с Марка Конькова, а не с его родителей.


Согласно решению суда, осуждённый должен заплатить семье погибшей Карины Залесовой компенсацию морального вреда — по 800 тысяч рублей каждому из родителей. Кроме того, суд обязал Марка Конькова возместить им затраты на погребение — мама и папа Карины должны получить почти по 60 тысяч рублей.

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