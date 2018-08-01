«Первым делом на дачу съездил»: директора планетария выпустили из-под домашнего ареста

Сергей Масликов был под домашним арестом с конца марта
Сергей Масликов был под домашним арестом с конца марта

Суд изменил меру пресечения для директора новосибирского планетария Сергея Масликова на подписку о невыезде — до этого 58-летний директор находился под домашним арестом, под который он отправился в конце марта этого года.


«Первым делом на дачу съездил, потому что лето проходит», — рассказал Сергей Масликов корреспонденту НГС, который дозвонился до учёного сегодня.


Также он отметил, что домашний арест дал ему возможность впервые за многие годы побыть с семьёй и полноценно заняться наукой.


Сергея Масликова задержали и отстранили от должности в начале февраля — его подозревали в коррупции. По версии следователей, в 2015-м и 2017 году Масликов брал взятки за сдачу в аренду видеоаппаратуры, светового и звукового оборудования планетария. Общая сумма взяток, по подсчётам Следственного комитета по Новосибирской области, превышает 190 тысяч рублей. Против директора новосибирского планетария возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере за совершение незаконных действий). Сейчас дело переквалифицировали - теперь его обвиняют по ч.1 ст.285 УК РФ и п. «б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, с легализацией денежных средств, полученных в результате совершенного преступления).


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