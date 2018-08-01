На улице Титова перестанут ходить трамваи (схема)
В субботу, 4 августа, новосибирские дорожники начинают ремонт трамвайных путей на перекрёстке улиц Титова и Связистов в Ленинском районе города — из-за этого на два дня закроются трамвайные маршруты
«С 22:00 4 августа до 10:00 5 августа закрывается движение автомобильного транспорта по Титова на пересечении со Связистов. Движение трамваев на данном участке будет закрыто с 20:00 4 августа до 5:30 6 августа», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что 4 августа из-за ремонта путей время работы трамвайного маршрута
«
5 августа трамваи
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Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по дорогам общего пользования. Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
Также сейчас сужена дорога на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Воинской: закончить работы должны 7 августа. Кроме того, на прошлой неделе коммунальщики раскопали улицу, на которой автомобиль провалился под асфальт.
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Александр Сильченко
Фото Татьяны Фатеевой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2, 3, 4)