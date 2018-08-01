На улице Титова перестанут ходить трамваи (схема)

Ремонт трамвайных путей закончится 6 августа
Ремонт трамвайных путей закончится 6 августа

В субботу, 4 августа, новосибирские дорожники начинают ремонт трамвайных путей на перекрёстке улиц Титова и Связистов в Ленинском районе города — из-за этого на два дня закроются трамвайные маршруты № 2 и № 8.


«С 22:00 4 августа до 10:00 5 августа закрывается движение автомобильного транспорта по Титова на пересечении со Связистов. Движение трамваев на данном участке будет закрыто с 20:00 4 августа до 5:30 6 августа», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Изменённая схема движения трамвая № 2
Изменённая схема движения трамвая № 2


В мэрии уточнили, что 4 августа из-за ремонта путей время работы трамвайного маршрута № 8 «Микрорайон "Чистая Слобода" — ТЭЦ-2» будет сокращено до 20:36. Движение трамваев № 2, 10 и 18 будет проходить в объезд ремонтируемого участка.


«№ 2 — от о. п. "Ул. Степная" по Троллейной, Широкой до о. п. "ТЭЦ-2" в прямом и обратном направлениях. Трамвай № 10 — от о. п. "ул. Районная" по Троллейной, Широкой до о. п. "ТЭЦ-2" в прямом и обратном направлениях. № 18 — от о. п. "Вокзал Новосибирск-Западный" по Троллейной, 9 Гвардейской Дивизии, Волховской, Связистов до о. п. "Юго-Западный жилмассив" в прямом и обратном направлениях», — добавили в пресс-центре мэрии.


Схема движения трамвая № 10
Схема движения трамвая № 10


5 августа трамваи № 2 и № 8 перестанут ходить, а движение трамваев № 10 и № 18 будет изменено.


«№ 10 — от о. п. "Ул. Районная" по Троллейной, Широкой до о. п. "ТЭЦ-2" в прямом и обратном направлениях. Трамвай № 18 — от о. п. "Вокзал Новосибирск-Западный" по Троллейной, 9 Гвардейской Дивизии, Волховской, Связистов до о. п. "Юго-Западный жилмассив" в прямом и обратном направлениях», — рассказали в пресс-центре мэрии.


Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по дорогам общего пользования. Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.


Схема движения трамвая № 18
Схема движения трамвая № 18


Также сейчас сужена дорога на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Воинской: закончить работы должны 7 августа. Кроме того, на прошлой неделе коммунальщики раскопали улицу, на которой автомобиль провалился под асфальт.

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