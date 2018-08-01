Новосибирцы за два месяца заказали 10 электромобилей Tesla
Новосибирцы заказали 10 электромобилей Tesla за два месяца — большая часть заявок была оформлена в июне. Их поставляют партнёры — объединённая компания «Связной» | «Евросеть» и Moscow Tesla Club.
Популярны, по словам продавцов, две модели: Tesla Model S — флагманский седан бизнес-класса, Tesla Model X — технологичный кроссовер с дверьми Falcon Wing (крылья Сокола).
«С момента старта заказов на Tesla в "Связном" жители Новосибирска подали 10 заявок на электрокары. Кстати, большая часть заявок была оформлена в июне. Как и в целом по стране, в столице Сибири чаще отдают предпочтение моделям Model S — 60% заявок и Model X — 30% заявок. В "Связном" можно заказать Tesla Model S за 8,7 миллиона рублей, цена на Tesla Model X стартует от 9,39 миллиона рублей», — рассказал корреспонденту НГС СЕО объединенной компании «Связной» | «Евросеть» Александр Малис.
Кроме того, с 31 июля эти электромобили можно арендовать. Model S можно взять на 3 дня за
Кстати, президент России Владимир Путин в марте 2018 года заявил, что не верит в электромобили в России. «Для производства электроэнергии для зарядки электромобиля нужно иметь первичный источник — в мире, как это ни парадоксально, больше всего для производства электроэнергии используется уголь, а это далеко не самый экологичный вид первичного топлива», — заявил он.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Тищенко
Фото предоставлено пресс-службой объединенной компании «Связной» | «Евросеть»