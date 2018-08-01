Новосибирцы за два месяца заказали 10 электромобилей Tesla

Model S можно арендовать на 3 дня за 120 000 рублей
Model S можно арендовать на 3 дня за 120 000 рублей

Новосибирцы заказали 10 электромобилей Tesla за два месяца — большая часть заявок была оформлена в июне. Их поставляют партнёры — объединённая компания «Связной» | «Евросеть» и Moscow Tesla Club.


Популярны, по словам продавцов, две модели: Tesla Model S — флагманский седан бизнес-класса, Tesla Model X — технологичный кроссовер с дверьми Falcon Wing (крылья Сокола).


«С момента старта заказов на Tesla в "Связном" жители Новосибирска подали 10 заявок на электрокары. Кстати, большая часть заявок была оформлена в июне. Как и в целом по стране, в столице Сибири чаще отдают предпочтение моделям Model S — 60% заявок и Model X — 30% заявок. В "Связном" можно заказать Tesla Model S за 8,7 миллиона рублей, цена на Tesla Model X стартует от 9,39 миллиона рублей», — рассказал корреспонденту НГС СЕО объединенной компании «Связной» | «Евросеть» Александр Малис.


Кроме того, с 31 июля эти электромобили можно арендовать. Model S можно взять на 3 дня за 120 000 рублей, на 7 дней — 220 000, на 30 дней — 395 000 с включённой в стоимость страховкой. Цена аренды на Model X рассчитывается индивидуально.


Кстати, президент России Владимир Путин в марте 2018 года заявил, что не верит в электромобили в России. «Для производства электроэнергии для зарядки электромобиля нужно иметь первичный источник — в мире, как это ни парадоксально, больше всего для производства электроэнергии используется уголь, а это далеко не самый экологичный вид первичного топлива», — заявил он.

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